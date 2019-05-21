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Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию

Новости » Политика    21.05.2019 - 04:22
Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию
Фото: Святослав Вакарчук

Лидер партии "Голос" утверждает, что олигархов среди ее спонсоров нет

Украинский певец, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук утверждает, что его партию финансируют бизнесмены, которым далеко до олигархов, и он сам. Об этом Вакарчук заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Певец подчеркнул, что его партия не собирается брать ни копейки у олигархов.

"У нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", - заявил Вакарчук.

Он добавил, что избирательная кампания не обязательно должна стоить очень много, и отметил, что вкладывает в партию и свои деньги.

"Вы знаете, если делать по-честному и эффективно свою предвыборную кампанию, то она будет стоить в разы меньше, чем ее рисуют сегодня политтехнологи всем этим надутым денежным мешкам", - заявил Вакарчук.

Напомним, 16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил партию "Голос", с которой он пойдет на парламентские выборы в октябре 2019 года.
 

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