Мін'юст зареєстрував партію Вакарчука

Сьогодні Міністерство юстиції України зареєструвало партію "Голос", з якою український виконавець Святослав Вакарчук збирається йти на парламентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook партії.

Як повідомляється, партія була створена на основі політичної партії, яку зареєстрували в 2015 році, щоб йти на місцеві вибори.

"Ми розуміли, що часу у нас буде трохи і ми можемо не встигнути самостійно зареєструвати свою партію. Тому наші партнери з малого і середнього бізнесу дозволили нам використовувати свою партію, яку вони зареєстрували в 2015 році, щоб йти на місцеві вибори. Ми перереєстрували її в партію "Голос" і йдемо на вибори", - заявила керівник штабу партії Юлія Клименко.

Зазначимо, парламентські вибори в Україні відбудуться достроково. Дата виборів у Верховну раду IX скликання може бути призначена на 21 липня 2019 року. За результатами консультацій голів фракцій парламенту з президентом, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко озвучила ще одну можливу дату - 28 липня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 16 травня лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представив партію "Голос", з якою він піде на парламентські вибори.

Також лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партію фінансують бізнесмени, яким далеко до олігархів, і він сам.