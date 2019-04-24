Минюст уже взыскал 6,1 млрд гривен с неплательщиков алиментов

Фото: Павел Петренко, министр юстиции Украины (kmu.gov.ua)

В 2019 году было взыскано 1,5 млрд гривен

Благодаря инициативе Министерства юстиции Украины #ЧужихДітейНеБуває украинские дети получили 6,1 млрд грн алиментов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра юстиции Павла Петренко.

Он подчеркнул, что в течение 2018 года было выплачено 4,6 млрд гривен алиментов. Кроме того, в течение 2019 года выплачено уже 1,5 млрд гривен.

"6,1 млрд грн алиментов выплачено украинским детям благодаря положениям Законов Минюста #ЧужихДітейНеБуває", - написал Петренко.

Ранее сообщалось, что государственные исполнители Министерства юстиции Украины взыскали 1,2 млрд гривен долгов с неплательщиков алиментов с начала 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в Минюсте сообщали, что около 108 тыс. неплательщиков алиментов не имеют официальной работы или жилья. Так, в 2018 году Минюст получил около 10 тысяч жалоб на должников.

Напомним, с начала 2019 года за уклонение от выплаты алиментов в розыск объявили 12 тыс. человек.

Инициатива Министерства юстиции Украины "Чужих детей не бывает" - это два пакета законопроектов, которые ужесточают ответственность неплательщиков алиментов. Второй пакет законов был принят в июле 2018 года.