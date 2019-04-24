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Мін'юст вже стягнув 6,1 млрд гривень з неплатників аліментів

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 12:20
Мін'юст вже стягнув 6,1 млрд гривень з неплатників аліментів
Фото: Павло Петренко, міністр юстиції України (kmu.gov.ua)

У 2019 році було стягнуто 1,5 млрд гривень

Завдяки ініціативи Міністерства юстиції України #ЧужихДітейНеБуває українські діти отримали 6,1 млрд грн аліментів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра юстиції Павла Петренка. 

Він наголосив, що протягом 2018 року було виплачено 4,6 млрд гривень аліментів. Крім того, впродовж 2019 року виплачено вже 1,5 млрд гривень. 

"6,1 млрд грн аліментів виплачено українським дітям завдяки положенням Законів Мін‘юсту #ЧужихДітейНеБуває", - написав Петренко.

Мін'юст вже стягнув 6,1 млрд гривень з неплатників аліментів

Раніше повідомлялося, що державні виконавці Міністерства юстиції України стягнули 1,2 млрд гривень боргів з неплатників аліментів з початку 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, в Мін'юсті повідомляли, що близько 108 тис. неплатників аліментів не мають офіційної роботи або житла. Так, у 2018 році Мін'юст отримав близько 10 тисяч скарг на боржників.

Нагадаємо, з початку 2019 року за ухилення від виплати аліментів в розшук оголосили 12 тис. чоловік.

Ініціатива Міністерства юстиції України "Чужих дітей не буває" - це два пакети законопроектів, які посилюють відповідальність неплатників аліментів. Другий пакет законів був прийнятий у липні 2018 року.

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