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В Украине объявили в розыск 12 тыс. должников по алиментам

Новости » Общество    08.11.2018 - 12:40
Фото: Светлана Глущенко (minjust.gov.ua)
Фото: Светлана Глущенко (minjust.gov.ua)

На должников с начала года составили более 26,7 тыс. протоколов

В Украине с начала года за уклонение от выплаты алиментов в розыск объявили 12 тыс. человек.  Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, с начала года составили более 26,7 тыс. протоколов в отношении должников по алиментам. За это время суды более 2 тыс. раз привлекли должников к общественно полезным работам.

"1,3 млн гривен взыскали благодаря применению санкций в виде общественно полезных работ. 55 тысяч постановлений вынесено государственными исполнителями о наложении на должника штрафа в размере 20%, 30% и 50% от суммы долга", - отметила Глущенко.

Она также добавила, что в розыск объявили 12 тысяч должников.

Напомним, ранее сообщалось, что с неплательщиков алиментов с начала года взыскали 3,6 млрд гривен. Из этой суммы 1,5 млрд гривен взыскали по новому законодательству об ужесточении наказания неплательщиков.

Отметим, исполнительная служба с начала года взыскала 388 млн гривен задолженности по зарплате.

 

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