ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минюст с начала года взыскал 1,2 млрд гривен с неплательщиков алиментов

Новости » Общество    10.04.2019 - 21:19
Минюст с начала года взыскал 1,2 млрд гривен с неплательщиков алиментов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Всего с начала действия инициативы "ЧужихДетейНеБывает" выплачено 5,8 млрд гривен

Государственные исполнители Министерства юстиции Украины взыскали 1,2 млрд гривен долгов с неплательщиков алиментов с начала 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра юстиции Павла Петренко в Twitter.

По его словам, с начала действия инициативы "ЧужихДетейНеБывает" выплачено 5,8 млрд гривен алиментов.

Только за 3 месяца этого года госисполнители Минюста взыскали 1,2 млрд гривен алиментов.

Напомним, в результате принятия законопроектов к более 130 тыс. неплательщиков алиментов были применены ограничения.

Как писало РБК-Украина ранее, в Минюсте сообщали, что около 108 тыс. неплательщиков алиментов не имеют официальной работы или жилья. Так, в 2018 году Минюст получил около 10 тысяч жалоб на должников.

Добавим, исполнителями Минюста в 2018 году составлено почти 29,4 тыс. протоколов о совершении должниками административных правонарушенийСудами вынесено более 2,5 тыс. постановлений о наложении взысканий в виде общественно полезных работ.

С начала 2019 года за уклонение от выплаты алиментов в розыск объявили 12 тыс. человек.

Выборы 2019: в Минюсте напомнили, как проголосовать не по прописке во втором туре Место голосования можно изменить через суд, - Минюст
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Павел Петренкоалименты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь