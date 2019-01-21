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В 2018 году Минюст получил около 10 тыс. жалоб на должников

В Украине в 2018 году почти 4 млрд гривен взыскали в пользу 550 тыс. украинских детей. Об этом на пресс-конференции заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает РБК-Украина.

"В прошлом году Минюст начал возврат задолженности по уплате алиментов. Было принято два пакета законов. Для должников был введен ряд санкций. Затем мы ввели штрафы. Также были введены штрафы. Мы получили в прошлом году - почти 4 млрд гривен было взыскано в пользу 550 тыс. украинских детей", - сказал он, добавив, что в 2019 году работа продолжится в том же направлении.

Кроме того, около 108 тыс. неплательщиков алиментов не имеют официальной работы или жилья.

"Около 108 тыс. должников алиментов не имеют официальной работы или жилья. Мы ввели инструмент общественно полезных работ. После подписания меморандума мы будем обмениваться информацией совместно с государственной службой занятости", - рассказал Петренко.

По его словам, в 2018 году Минюст получил около 10 тыс. жалоб на должников.

Напомним, по данным на ноябрь 2018 года, в Украине с начала года за уклонение от выплаты алиментов в розыск объявили 12 тыс. человек.