Минюст ускорит рассмотрение дел касательно рейдерства

Министерство юстиции Украины создаст Антирейдерскую комиссию, которая должна принимать решения быстрее, нежели суды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Сообщается, что комиссия будет принимать решения касательно рейдерства в течение 30-45 дней, тогда как суды могут рассматривать дела годами.

"Кроме того, решение комиссии принимается безотлагательно - Минюст сразу вносит изменения в реестр", - говорится в сообщении.

Также в Минюсте добавили, что до конца года хотят внедрить возможность рассмотрения наиболее сложных рейдерских кейсов в течение 24 часов.

Напомним, 2 ноября вступил в силу закон для борьбы с рейдерством. Документом устраняются основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству. В документе содержится набор инструментов, которые обеспечат надлежащую защиту предпринимателей и противодействие лишению их имущественных прав.

Кроме этого сообщалось, что Министерство юстиции планирует сократить до трети украинских тюрем. Ведомство планирует отойти от принципа, по которому основным методом наказания преступников является лишение свободы.