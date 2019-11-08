Мін'юст прискорить розгляд справ щодо рейдерства

Міністерство юстиції України створить Антирейдерську комісію, яка повинна ухвалювати рішення швидше, ніж суди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Мін'юсту.

Повідомляється, що комісія буде приймати рішення щодо рейдерства протягом 30-45 днів, тоді як суди можуть розглядати справи роками.

"Крім того, рішення комісії приймається невідкладно - Мін'юст одразу вносить зміни до реєстру", - йдеться в повідомленні.

Також в Мін'юсті додали, що до кінця року хочуть запровадити можливість розгляду найбільш складних рейдерських кейсів протягом 24 годин.

Нагадаємо, 2 листопада набув чинності закон для боротьби з рейдерством. Документом усуваються основні юридичні прогалини, які створюють проблеми власникам нерухомості та бізнесу.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський підписав указ про протидію рейдерству. У документі міститься набір інструментів, які забезпечать належний захист підприємців та протидію позбавлення їх майнових прав.

Крім цього повідомлялося, що Міністерство юстиції планує скоротити до третини українських в'язниць. Відомство планує відійти від принципу, за яким основним методом покарання злочинців є позбавлення волі.