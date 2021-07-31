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Минюст США: россияне взломали федеральную прокуратуру

Автор: Артур Родивилов

Российские хакеры взломали учетные записи электронной почты некоторых из самых известных федеральных прокуроров в 2020 году. Они же стояли за масштабной кампанией кибершпионажа SolarWinds.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Взломаны были 80% учетных записей электронной почты Microsoft, которые использовали сотрудники четырех прокурорских офисов в Нью-Йорке, сообщает агентство.

Всего, по данным Минюста, учетные записи как минимум одного сотрудника были взломаны в 27 офисах прокуратуры, говорится в сообщении.

Взломы были совершены с мая по конец декабря 2020 года, отмечает агентство, в декабре была идентифицирована атака на SolarWinds.

В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы стоит Россия.

Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний, однако в Белом доме не могут сказать, связан ли с ней официальный Кремль.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США. Стороны договорились о консультациях.

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