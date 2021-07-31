Минюст США: россияне взломали федеральную прокуратуру

Взломаны были 80% учетных записей электронной почты Microsoft, которые использовали сотрудники четырех прокурорских офисов в Нью-Йорке, сообщает агентство.

Всего, по данным Минюста, учетные записи как минимум одного сотрудника были взломаны в 27 офисах прокуратуры, говорится в сообщении.

Взломы были совершены с мая по конец декабря 2020 года, отмечает агентство, в декабре была идентифицирована атака на SolarWinds.

В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы стоит Россия.