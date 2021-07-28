Байден предупредил об угрозе военного конфликта из-за российских кибератак
Президент США предупредил об угрозе войны из-за кибератак, в том числе со стороны России и КНР. Вооруженный конфликт между ведущими державами может быть спровоцирован на текущем этапе действиями в киберпространстве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Ранее заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг заявил, что с территории России совершается больше всего кибератак на США.
"Мы видели, как киберугрозы, в том числе атаки с применением вирусов-вымогателей, все больше способны наносить ущерб в физически существующем мире. Я не могу это гарантировать, и вы осведомлены в такой же степени, как и я, но мне кажется более вероятным, что если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это будет последствием действий в киберпространстве", - сказал Байден.
Выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США, Байден предупредил о больших последствиях кибератак.
Президент США считает, что мир в течение предстоящих десять лет изменится сильнее, чем за предыдущие полвека.
"Мир меняется так быстро с технологической точки зрения, с точки зрения союзов и взаимодействия между людьми, что за следующие 10 лет все изменится во всех аспектах больше, чем за предыдущие 50 лет. Это не преувеличение, а факт. Если бы я 15 лет назад начал говорить вам про гиперзвук, вы бы приняли меня за умалишенного", - добавил он.
Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний, однако в Белом доме не могут сказать, связан ли с ней официальный Кремль.
Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США. Стороны договорились о консультациях.