Байден предупредил об угрозе военного конфликта из-за российских кибератак

Президент США предупредил об угрозе войны из-за кибератак, в том числе со стороны России и КНР. Вооруженный конфликт между ведущими державами может быть спровоцирован на текущем этапе действиями в киберпространстве.

Ранее заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг заявил, что с территории России совершается больше всего кибератак на США.

"Мы видели, как киберугрозы, в том числе атаки с применением вирусов-вымогателей, все больше способны наносить ущерб в физически существующем мире. Я не могу это гарантировать, и вы осведомлены в такой же степени, как и я, но мне кажется более вероятным, что если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это будет последствием действий в киберпространстве", - сказал Байден.

Выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США, Байден предупредил о больших последствиях кибератак.

Президент США считает, что мир в течение предстоящих десять лет изменится сильнее, чем за предыдущие полвека.

"Мир меняется так быстро с технологической точки зрения, с точки зрения союзов и взаимодействия между людьми, что за следующие 10 лет все изменится во всех аспектах больше, чем за предыдущие 50 лет. Это не преувеличение, а факт. Если бы я 15 лет назад начал говорить вам про гиперзвук, вы бы приняли меня за умалишенного", - добавил он.