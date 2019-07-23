Минюст США призвал Мюллера ограничить свои показания

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Мюллер будет давать показания в Конгрессе в среду

В понедельник Министерство юстиции США заявило бывшему специальному прокурору Роберту Мюллеру, что он должен ограничить свои показания в Конгрессе на этой неделе обсуждением своего публичного доклада по расследованию относительно вмешательства России в выборы в США в 2016 году. Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что в письме Мюллеру заместитель генерального прокурора Брэдли Вайншаймер написал, что его показания, назначенные на среду в двух комитетах Палаты представителей, "должны оставаться в рамках публичного доклада, поскольку вопросы, входящие в сферу вашего расследования, подпадают под действие привилегии исполнительной власти".

Ранее сообщалось, что бывший специальный прокурор Соединенных Штатов по расследованию вмешательства России в выборы Роберт Мюллер даст показания перед комитетами Палаты представителей Конгресса по делам юстиции и разведке 24 июля после того, как слушания перенесли с 17 июля.

РБК-Украина писало, что ранее генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Уильям Барр, назначенный на должность в администрации президента Дональда Трампа в феврале 2019 года, не дал обнародовать четыре категории данных на 448 страницах отчета специального прокурора Роберта Мюллера по "русскому" делу.