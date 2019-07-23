Мін'юст США закликав Мюллера обмежити свої свідчення

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Мюллер буде давати свідчення в Конгресі в середу

У понеділок Міністерство юстиції США заявило колишньому спеціальному прокурору Роберту Мюллеру, що він повинен обмежити свої свідчення в Конгресі на цьому тижні обговоренням своєї публічного доповіді з розслідування щодо втручання Росії у вибори в США в 2016 році. Про це пише "Голос Америки".

Наголошується, що в листі Мюллеру заступник генерального прокурора Бредлі Вайншаймер написав, що його показання, призначені на середу в двох комітетах Палати представників, "повинні залишатися в рамках публічної доповіді, оскільки питання, що входять у сферу вашого розслідування, підпадають під дію привілеї виконавчої влади".

Раніше повідомлялося, що колишній спеціальний прокурор Сполучених Штатів з розслідування втручання Росії у вибори Роберт Мюллер дасть свідчення перед комітетами Палати представників Конгресу у справах юстиції та розвідки 24 липня після того, як слухання перенесли з 17 липня.

РБК-Україна писало, що раніше генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки Вільям Бар, призначений на посаду в адміністрації президента Дональда Трампа у лютому 2019 року, не дав оприлюднити чотири категорії даних на 448 сторінках звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера по "російській" справі.