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Выступление экс-спецпрокурора США Мюллера в Конгрессе перенесли на 24 июля

Новости » Политика    13.07.2019 - 06:40
Выступление экс-спецпрокурора США Мюллера в Конгрессе перенесли на 24 июля
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

В Конгрессе считают, что перенос слушаний "даст американскому народу более глубокое понимание расследования"

Бывший специальный прокурор Соединенных Штатов по расследованию вмешательства России в выборы Роберт Мюллер даст показания перед комитетами Палаты представителей Конгресса по делам юстиции и разведке 24 июля. Об этом сообщил председатель комитета по делам юстиции Джерольд Надлер, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

По мнению Надлера, перенос слушаний с 17 июля "даст американскому народу более глубокое понимание расследования" спецпрокурора.

Конгрессмен отметил, что общество также сможет получить представление о собранных доказательствах - как касательно вмешательства России в президентские выборы в 2016 году, так и возможного воспрепятствования правосудию и злоупотребления властью со стороны президента Дональда Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер согласился выступить перед конгрессменами "в соответствии с судебной повесткой" и 17 июля даст показания в Конгрессе.

В конце мая спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы Соединенных Штатов в 2016 году, сообщил, что закрывает свой офис.

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