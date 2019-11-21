Минюст США покажет отчет об источниках "российского расследования" 9 декабря

Генеральный инспектор Минюста Майкл Хорровиц рассчитывает, что сможет обнародовать отчет о первоначальных источниках расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года 9 декабря, если не возникнут "непредвиденные обстоятельства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Хорровиц написал об этом в письме главе сенатского Юридического комитета Линдси Грэму.

Сторонники президента Дональда Трампа убеждены, что отчет поставит под сомнение легитимность расследований ФБР о предполагаемых связях между Трампом и Россией.

РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах федеральный судья Берил Хоуэлл постановила в пятницу, 25 октября, что Министерство юстиции страны должно передать юридическому комитету Палаты представителей Конгресса все документы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года без изъятий.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по Российской Федерации Фиона Хилл во время открытых слушаний по расследованию импичмента Трампа заявила, что Украина не вмешивалась в американские выборы в 2016 году.