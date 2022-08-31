Минюст США обвинил Трампа в попытке скрыть тайные документы

Министерство юстиции США утверждает, что располагает доказательствами того, что секретные документы были умышленно скрыты от ФБР во время обысков в имении бывшего президента Донала Трампа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно документу прокуроров, помощник Трампа утверждал, что бывший президент вернул все правительственные документы, после выхода из Белого дома в 2021 году.

Также в документе говорится о том, что адвокаты Трампа запрещали госслужащими открывать и заглядывать в любые коробки в комнате хранения во время обысков.

"Правительство также собрало доказательства того, что правительственные документы, вероятно, были скрыты и удалены из комнаты хранения, и это, вероятно, было сделано, чтобы помешать правительственному расследованию", - говорится в заявлении департамента.