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Мін’юст США звинуватив Трампа в спробі приховати таємні документи

Фото: Дональд Трамп, колишній президент США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство юстиції США стверджує, що має докази того, що секретні документи були умисно приховані від ФБР під час обшуків у маєтку колишнього президента Дональна Трампа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з документом прокурорів, помічник Трампа стверджував, що колишній президент повернув усі урядові документи, після виходу з Білого дому у 2021 році.

Також в документі йдеться про те, що адвокати Трампа забороняли держслужбовцями відкривати й заглядати в будь-які коробки в кімнаті зберігання під час обшуків.

"Уряд також зібрав докази того, що урядові документи, ймовірно, були приховані та видалені з кімнати зберігання, і це, ймовірно, було зроблено, щоб перешкодити урядовому розслідуванню", - йдеться у заяві департаменту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ФБР при обшуках у Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.

Тим часом колишній президент вимагає повернути на місце документи, що вилучені агентами.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп