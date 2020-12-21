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Минюст США обвинил Россию в масштабной кибератаке на правительственные сети

Автор: Игорь Литвиненко

Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на американские правительственные сети несет Россия. Во время атаки были похищены данные Министерства финансов США.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Так Барр прокомментировал ситуацию с масштабной кибератакой на сети правительства США.

"Я согласен с оценкой госсекретаря Помпео. Несомненно, похоже, что это Россия", - сказал глава Минюста.

Напомним, в середине декабря появилась информация о масштабной хакерской атаке на правительственные сети США. Тогда хакеры украли данные Минфина США и управления по коммуникациям. Официально о причастности России к атакам в американском правительстве не сообщалось. Однако в Белом доме провели экстренное заседание Совета нацбезопасности, где обсуждалась причастность к атакам хакеров связанных с РФ.

Также РБК-Украина писало, что избранный президент США Джозеф Байден выразил "серьезное беспокойство" из-за сообщений о кибератаках на американские правительственные структуры. При этом он пообещал, что причастные к этим взломам заплатят высокую цену.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкикибератака