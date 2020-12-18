ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Новые данные о кибератаках в США: Конгресс проведет расследование

Вашингтон, Пятница 18 декабря 2020 01:56
Новые данные о кибератаках в США: Конгресс проведет расследование
Фото: Конгресс США (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Артур Родивилов

Конгрессмены из двух комитетов палаты представителей США проведут совместное расследование недавней хакерской атаки, направленной против федеральных ведомств страны. Речь идет о комитете по внутренней безопасности и комитете по надзору и реформам.

Об этом сообщает издание The Hill.

Главы обоих комитетов уже проинформировали американские разведслужбы, что намерены заняться этим делом.

Минимум три штата США подверглись кибератаке со стороны российских хакеров, из-за чего пострадали несколько федеральных ведомств США.

Как сообщает Politico, хакеры могли получить доступ к сетям министерства энергетики и Национального управления по ядерной безопасности США.

Подозрительная активность была обнаружена в сетях некоторых подразделений указанных ведомств, в том числе в сетях Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая ведет секретные работы по ядерному оружию, указано в сообщении.

Напомним, избранный президент США Джозеф Байден заявил, что сообщения о кибератаках на американские правительственные структуры вызывают серьезное беспокойство. Причастные к этим хакерским взломам заплатят высокую цену.

Ранее сообщалось, что хакеры, работающие, предположительно, на российское правительство, взломали Министерство внутренней безопасности США, а также управления по коммуникациям и информации. Согласно информации, хакерам доступен трафик электронной почты в этих ведомствах. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

РБК-Украина писало, что в США неоднократно заявляли о хакерских атаках. В частности, в октябре Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) обнаружило хакерскую атаку на правительственные сети.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Конгресс СШАкибератака

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь