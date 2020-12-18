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Байден пригрозил "ощутимой ценой" причастным к хакерским атакам

Вашингтон, Пятница 18 декабря 2020 00:04
Байден пригрозил "ощутимой ценой" причастным к хакерским атакам
Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что сообщения о кибератаках на американские правительственные структуры вызывают серьезное беспокойство. Причастные к этим хакерским взломам заплатят высокую цену.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте его переходной команды.

США будут добиваться наказания хакеров "в сотрудничестве с союзниками и партнерами".

"Для моей администрации кибербезопасность будет наивысшим приоритетом на всех уровнях правительства. Но одной лишь хорошей защиты недостаточно. В первую очередь мы должны подрывать и пресекать попытки осуществления значительных кибератак нашими противниками. Мы сделаем это, заставив причастных к атакам заплатить ощутимую цену", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что хакеры, работающие, предположительно, на российское правительство, взломали Министерство внутренней безопасности США, а также управления по коммуникациям и информации. Согласно информации, хакерам доступен трафик электронной почты в этих ведомствах. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

РБК-Украина писало, что в США неоднократно заявляли о хакерских атаках. В частности, в октябре Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) обнаружило хакерскую атаку на правительственные сети.

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