Минюст США обвинил Россию в масштабной кибератаке на правительственные сети

Фото: Уильям Барр (GettyImages)

Министр юстиции США Уильям Барр заявил, что ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на американские правительственные сети несет Россия. Во время атаки были похищены данные Министерства финансов США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так Барр прокомментировал ситуацию с масштабной кибератакой на сети правительства США.

"Я согласен с оценкой госсекретаря Помпео. Несомненно, похоже, что это Россия", - сказал глава Минюста.

Напомним, в середине декабря появилась информация о масштабной хакерской атаке на правительственные сети США. Тогда хакеры украли данные Минфина США и управления по коммуникациям. Официально о причастности России к атакам в американском правительстве не сообщалось. Однако в Белом доме провели экстренное заседание Совета нацбезопасности, где обсуждалась причастность к атакам хакеров связанных с РФ.

Также РБК-Украина писало, что избранный президент США Джозеф Байден выразил "серьезное беспокойство" из-за сообщений о кибератаках на американские правительственные структуры. При этом он пообещал, что причастные к этим взломам заплатят высокую цену.