Мін'юст США звинуватив Росію в масштабній кібератаці на урядові мережі

Фото: Вільям Бар (GettyImages)

Міністр юстиції США Вільям Бар заявив, що відповідальність за недавню масштабну кібератаку на американські урядові мережі несе Росія. Під час атаки були викрадені дані Міністерства фінансів США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так Бар прокоментував ситуацію з масштабною кібератакою на мережі уряду США.

"Я згоден з оцінкою держсекретаря Помпео. Безсумнівно, схоже, що це Росія", - сказав глава Мін'юсту.

Нагадаємо, в середині грудня з'явилася інформація про масштабну хакерську атаку на урядові мережі США. Тоді хакери вкрали дані Мінфіну США і управління з комунікацій. Офіційно про причетність Росії до атак в американському уряді не повідомлялося. Проте в Білому домі провели екстрене засідання Ради нацбезпеки, де обговорювалася причетність до атак хакерів пов'язаних з РФ.

Також РБК-Україна писало, що обраний президент США Джозеф Байден висловив "серйозне занепокоєння" через повідомлення про кібератаки на американські урядові структури. При цьому він пообіцяв, що причетні до цих зломів заплатять високу ціну.