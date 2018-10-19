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Минюст США обвинил гражданку РФ во вмешательстве в выборы 2018 года

Новости » Политика    19.10.2018 - 22:29
Фото: Минюст США (epa/vostock-photo)
Фото: Минюст США (epa/vostock-photo)

Это первые обвинения США во вмешательстве россиян в промежуточные выборы

Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило во вмешательстве в американские выборы 44-летнюю россиянку Елену Хусьянову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Гражданку Российской Федерации (РФ) обвинили в организации сговора с целью вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые назначены на ноябрь 2018 года. 

Согласно документам, деятельность Хусьяновой финансировалась российским бизнесменом Евгением Пригожиным и двумя подконтрольными ему компаниями - Concord Management и Concord Catering. 

Также США считают, что Хасьянова контролировала финансовые документы о расходах на деятельность в Штатах, в том числе на работу активистов, рекламу в соцсетях и продвижение новостей, а также регистрацию доменов.

Предварительно, бюджет кампании в период с января 2016 года по июнь 2018 года уже составил 35 млн долларов. 

К обвинениям присоединились Департамент юстиции, ФБР и Департамент внутренней безопасности. Информация о Хусьяновой появилась накануне поездки советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в Москву. Ожидается, что при встрече с главой МИД РФ он поднимет вопрос российского вмешательства в американские выборы.

Напомним, несколько дней ранее Комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 намерена предоставить основные выводы по своему расследованию относительно вмешательства РФ в выборы США. 

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