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Минюст США назвал получивших взятки от России и Катара чиновников ФИФА

Новости » Спорт     07.04.2020 - 09:49
Минюст США назвал получивших взятки от России и Катара чиновников ФИФА
Фото: (facebook.com/welcome2018)

Отдельные чиновники получили миллионы долларов

Министерство юстиции США назвало чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) получивших взятки от России и Катара за проведение чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом пишет The New York Times.

Почти десятилетие эти две страны подозревают в подкупе голосов, и вот в понедельник, 6 апреля, 70-страничный обвинительный акт был подан в Окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка.

В документе говорится, что наибольшую взятку получил бывший вице-президент ФИФА из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер при выборе РФ - 5 млн долларов. Бывшему члену исполнительного комитета ФИФА Рафаэлю Сальгеро от российской стороны был обещан 1 млн долларов.

В качестве лиц, получавших взятки от Катара, называются экс-президент бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра, а также президента КОНМЕБОЛ Николас Леос, который ушел из жизни в прошлом году.

Напомним, ранее Минюст США опубликовал заявление о том, что бывшего президента ФИФА подкупил российский олигарх, чтобы обеспечить России право на проведение чемпионата мира по футболу.

ЧМ в РФ проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года и завершился победой сборной Франции. Проведение следующего мирового первенства планируется в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Мундиаль впервые пройдет на Ближнем Востоке.

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