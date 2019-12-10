Российский олигарх подкупил президента ФИФА для проведения ЧМ-2018, - минюст США

Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/welcome2018)

В отчете Минюста США говорится, что Путин признал подкуп руководства ФИФА в разговоре с Медведевым в 2008 году

Министерство юстиции США опубликовало заявление о том, что бывшего президента ФИФА подкупил российский олигарх, чтобы обеспечить России право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Skysports.

Отметим, Россия была выбрана в качестве принимающей страны в 2010 году, обойдя заявки Англии, Нидерландов и Бельгии, а также Испании и Португалии.

Отчет на 430 страницах, опубликованный Министерством юстиции США в понедельник для обзора расследования ФБР потенциального вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, содержал подробности из предыдущего отчета бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, в котором утверждалось, что российский олигарх вмешивался в процесс борьбы за право проведения ЧМ-2018.

"В июле 2011 года Стил представил отчет, в котором кратко изложен предполагаемый разговор между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным, в котором, согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году", - говорится в сообщении.

Также в 2012 году Стил представил двум британским чиновникам информацию о предполагаемых попытках России подкупить руководителей ФИФА. В отчете говорилось, что кремлевский чиновник признал, что Кремль подкупил руководителей ФИФА с целью обеспечения прав на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер не упоминается в отчете, но был в роли на момент голосования в 2010 году. Сейчас он отбывает шестилетний запрет на футбол в связи с утверждением выплаты в размере 1,3 млн фунтов стерлингов бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини.

Напомним, в конце августа умер фигурант дела о коррупции в ФИФА Николас Леос. Его подозревали в махинациях на сумму 140 млн долларов.

Также РБК-Украина писало, что на 72 году жизни умер ключевой фигурант дела о коррупции в ФИФА Чак Блейзер.





