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Умер фигурант дела о коррупции в ФИФА Николас Леос

Новости » Спорт    29.08.2019 - 16:41
Умер фигурант дела о коррупции в ФИФА Николас Леос
Фото: Николас Леос (fifa.com)

Его подозревали в махинациях на сумму 140 млн долларов

Бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Николас Леос умер на 91 году жизни. Об этом сообщает ABC Color.

Он является фигурантом дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Став членом исполкома, Леос был правой рукой президента Международной федерации футбола Зеппа Блаттера и обвинялся в получении взяток за предоставление прав проведения финальных турниров ЧМ-2018 и ЧМ-2022 РФ и Катару соответственно.

Последнее время парагваец был под домашним арестом в Асунсьоне. Леос занимал пост президента КОНМЕБОЛ с 1986 по 2013 год и являлся членом исполнительного комитета ФИФА. Власти США ему предъявили обвинения в мае 2015 года.

В результате проверки КОНМЕБОЛ за период с 2000 по 2014 год было установлено, что Леос и его преемник в должности главы организации Эухенио Фигередо перевели третьим лицам более 140 млн долларов. В ноябре 2017 года суд Парагвая одобрил экстрадицию Леоса в США, но тот подавал апелляции на это решение.

Напомним, ранее на 72 году жизни умер ключевой фигурант дела о коррупции в ФИФА Чак Блейзер.

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