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Минюст США назвал безосновательным иск CNN к Трампу

Новости » Политика    14.11.2018 - 23:12
Минюст США назвал безосновательным иск CNN к Трампу
Фото: Дональд Трамп (un.org)

По мнению юристов, Белый дом имеет право сам определять, кого допускать на пресс-конференции

Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что иск телеканала CNN против президента Дональда Трампа из-за лишения аккредитации репортера Джима Акосты безоснователен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Соответствующее заявление было подготовлено юристами по запросу Белого дома для ответа на иск телеканала.

В Минюсте считают, что Белый дом и, в частности, сам президент имеют право принимать решение, каких журналистов допускать на пресс-конференции.

"Президент и Белый дом одинаково обладают свободой действий для регулирования доступа журналистов к Белому дому", - говорится заявлении.

Напомним, 7 ноября Белый дом лишил аккредитации журналиста CNN Джима Акосту, обвинив его в неподобающем поведении во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа.

13 ноября телеканал CNN подал иск против президента и представителей его администрации за лишение Акосты аккредитации в Белый дом. Канал и журналист судятся против шести человек, среди которых президент Дональд Трамп, глава аппарата Белого дома Джон Келли, пресс-секретарь Сара Сандерс, заместитель начальника отдела по коммуникациям Билл Шин, а также директор и офицер секретной службы, которые выгнали корреспондента из здания.

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