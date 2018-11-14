Мін'юст США назвав безпідставним позов CNN до Трампа

Фото: Дональд Трамп (un.org)

На думку юристів, Білий дім має право сам визначати, кого допускати на прес-конференції

Міністерство юстиції Сполучених Штатів заявило, що позов телеканалу CNN проти президента Дональда Трампа через позбавлення акредитації репортера Джима Акости безпідставний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відповідну заяву було підготовлено юристами на запит Білого дому для відповіді на позов телеканалу.

У Мін'юсті вважають, що Білий дім і, зокрема, сам президент мають право вирішувати, яких журналістів допускати на прес-конференції.

"Президент і Білий дім однаково мають свободу дій для регулювання доступу журналістів до Білого дому", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 7 листопада Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN Джима Акостe, звинувативши його у неналежній поведінці під час прес-конференції президента США Дональда Трампа.

13 листопада телеканал CNN подав позов проти президента та представників його адміністрації за позбавлення Акости акредитації в Білий дім. Канал і журналіст судяться проти шести осіб, серед яких президент Дональд Трамп, глава апарату Білого дому Джон Келлі, прес-секретар Сара Сандерс, заступник начальника відділу з комунікацій Білл Шин, а також директор і офіцер секретної служби, які вигнали кореспондента з будівлі.