Минюст США начнет расследование против Facebook

Иллюстративное фото (flickr.com bookcatalog)

Аналогичное расследование в отношении компании уже начала Федеральная торговая комиссия США

Министерство юстиции США начнет расследование против Facebook в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства, соответствующее поручение дал американский генпрокурор Уильям Барр, Об этом сообщает Bloomberg.

Аналогичное расследование в отношении компании уже начала Федеральная торговая комиссия США. Кроме того, деятельность медиагиганта уже расследуют генпрокуроры ряда американских штатов и судебный комитет Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщается, Минюст и FTC будут изучать разные аспекты деятельности Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что более 419 млн учетных записей с телефонными номерами пользователей соцсети Facebook были обнаружены в открытом доступе в сети. Предполагается, что данные были загружены в сеть в конце прошлого месяца.

Добавим, в середине августа произошел скандал с Facebook, в котором признали прослушивание голосовых сообщений пользователей. При этом в компании заявили, что прослушивание сообщений уже прекратилось, а согласие на него давали сами пользователи.