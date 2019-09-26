ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минюст США начнет расследование против Facebook

Новости » Политика    26.09.2019 - 09:08
Минюст США начнет расследование против Facebook
Иллюстративное фото (flickr.com bookcatalog)

Аналогичное расследование в отношении компании уже начала Федеральная торговая комиссия США

Министерство юстиции США начнет расследование против Facebook в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства, соответствующее поручение дал американский генпрокурор Уильям Барр, Об этом сообщает Bloomberg.

Аналогичное расследование в отношении компании уже начала Федеральная торговая комиссия США. Кроме того, деятельность медиагиганта уже расследуют генпрокуроры ряда американских штатов и судебный комитет Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщается, Минюст и FTC будут изучать разные аспекты деятельности Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что более 419 млн учетных записей с телефонными номерами пользователей соцсети Facebook были обнаружены в открытом доступе в сети. Предполагается, что данные были загружены в сеть в конце прошлого месяца.

Добавим, в середине августа произошел скандал с Facebook, в котором признали прослушивание голосовых сообщений пользователей. При этом в компании заявили, что прослушивание сообщений уже прекратилось, а согласие на него давали сами пользователи.

ГБР расследует незаконное присвоение средств порта "Южный" Реформирование ГПУ не заблокирует расследование преступлений на Майдане, - Чумак
Новости Украины Facebookрасследование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь