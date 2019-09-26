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Мін'юст США почне розслідування проти Facebook

Новини » Політика    26.09.2019 - 09:08
Мін'юст США почне розслідування проти Facebook
Ілюстративне фото (flickr.com bookcatalog)

Аналогічне розслідування відносно компанії вже почала Федеральна торгова комісія США

Міністерство юстиції США почне розслідування проти Facebook у зв'язку з передбачуваними порушеннями антимонопольного законодавства, відповідне доручення дав американський генпрокурор Вільям Бар, Про це повідомляє Bloomberg.

Аналогічне розслідування відносно компанії вже почала Федеральна торгова комісія США. Крім того, діяльність медіагіганта вже розслідують генпрокурори низки американських штатів і судовий комітет Палати представників Конгресу США.

Як повідомляється, Мін'юст і FTC будуть вивчати різні аспекти діяльності Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 419 млн облікових записів з телефонними номерами користувачів соцмережі Facebook були виявлені у відкритому доступі в мережі. Передбачається, що дані були завантажені в мережу в кінці минулого місяця.

Додамо, що в середині серпня стався скандал із Facebook, в якому визнали прослуховування голосових повідомлень користувачів. При цьому в компанії заявили, що прослуховування повідомлень вже припинилося, а згоду на нього давали самі користувачі.

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