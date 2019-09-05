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В сеть слили 420 млн номеров пользователей Facebook

Новости » Телеком & IT    05.09.2019 - 09:54
В сеть слили 420 млн номеров пользователей Facebook
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сервер с контактами пользователей Facebook находился в открытом доступе

В открытом доступе в сети обнаружили более 419 млн учетных записей с телефонными номерами пользователей соцсети Facebook. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Сообщается, что сервер, на котором размещалась база данных пользователей, не был защищен паролем и любой мог получить к нему доступ. Предполагается, что данные были загружены в сеть в конце прошлого месяца.

"Каждая запись содержала уникальный идентификатор пользователя Facebook и номер телефона, указанный в учетной записи. Идентификатор пользователя Facebook позволяет легко использовать для определения имени пользователя учетной записи", - говорится в сообщении.

Открытый сервер содержал более 419 млн записей по 3 базам данных пользователей в разных географических регионах. Среди них 133 млн пользователей в США, 18 млн пользователей в Великобритании и еще одну с более 50 млн записей пользователей во Вьетнаме. При этом отмечается, что владелец сервера является неизвестным. После того, как были сделаны запросы относительно владельца сервера, база данных была отключена.

В Facebook заявили, что данные были собраны до того, как компания заблокировала доступ к номерам пользователей в прошлом году.

"Этот набор данных устарел и, по-видимому, содержит информацию, полученную до того, как в прошлом году мы внесли изменения, чтобы лишить людей возможности находить других по их телефонным номерам", - сообщил пресс-секретарь Facebook Джей Нэнкарроу.

Напомним, в середине августа произошел скандал с Facebook, в котором признали прослушивание голосовых сообщений пользователей. При этом в компании заявили, что прослушивание сообщений уже прекратилась, а согласие на него давали сами пользователи.

Также сообщалось, что Facebook разрешил пользователям отключать функцию распознавания лиц.

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