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Минюст создал онлайн-калькулятор для тарифов на тепло и горячую воду

Новости » Экономика    02.07.2019 - 14:03
Минюст создал онлайн-калькулятор для тарифов на тепло и горячую воду
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Калькулятор создали после решения Кабмина о предельных ценах

Министерство юстиции создало на своем сайте онлайн-калькулятор для расчета стоимости тепла и горячей воды в каждом из регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По информации пресс-службы, онлайн-калькулятор позволяет узнать, соответствуют ли тарифы ограничениям, которые были установлены Кабинетом министров.

Напомним, Кабинет министров Украины 26 июня установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов.

В частности, установлены ограничения тарифов по поставке тепловой энергии: в случае оснащения приборами учета - 1400 грн за 1 Гкал (с учетом налога на добавленную стоимость); в случае отсутствия приборов учета - 35,21 грн за 1 кв. метр (с учетом НДС).

Также установлены ограничения тарифов по поставке горячей воды: при условии подключения рушникосушильників к системам снабжения горячей воды - 83,66 грн за 1 куб. метр (с учетом НДС); в случае их отсутствия - 75,74 грн за 1 куб. м. (с учетом НДС).

Как сообщало РБК-Украина, задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец мая 2019 года составила 57,2 млрд грн, что на 6,3 млрд грн меньше, чем месяцем ранее.

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