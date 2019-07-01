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Средний размер платежки за коммуналку упал ниже 1000 грн

Новости » Экономика    01.07.2019 - 17:34
Средний размер платежки за коммуналку упал ниже 1000 грн
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В мае в средняя семья заплатила 780 грн за ЖКУ и дополнительно погасила долги за зиму

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец мая 2019 года составила 57,2 млрд грн, что на 6,3 млрд грн меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, на конец мая 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 26,2 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 16,8 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,6 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,7 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,7 млрд грн, за поставки электрической энергии - 5,8 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в мае 2019 года составили 779,4 грн, что значительно меньше, чем в январе (2693,2 грн), феврале (2660,6 грн), марте (2296,5 грн) и апреле (1191,9 грн).

В мае 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,5 млрд грн (203,9% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,7 млрд грн (133,8%).

Средний размер платежки за коммуналку упал ниже 1000 грн

ukrstat.gov.ua

Напомним, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн. Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.

Отметим, Пенсионный фонд сократил выплату жилищных субсидий за май до 97,6 млн грн, в то время как за апрель ПФУ выплатил 1,82 млрд грн.

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