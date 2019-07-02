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Мінюст створив онлайн-калькулятор для тарифів на тепло та гарячу воду

Новини » Економіка    02.07.2019 - 14:03
Мінюст створив онлайн-калькулятор для тарифів на тепло та гарячу воду
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Калькулятор створили після рішення Кабміну про граничні ціни

Міністерство юстиції створило на своєму сайті онлайн-калькулятор для розрахунку вартості тепла та гарячої води в кожному з регіонів. Про це повідомляє прес-служба Мінюсту.

За інформацією прес-служби, онлайн-калькулятор дозволяє дізнатися, чи відповідають тарифи обмеженням, які були встановлені Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 26 червня встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років.

Зокрема, встановлені обмеження тарифів з постачання теплової енергії: у разі оснащення приладами обліку - 1400 гривень за 1 Гкал (з урахуванням податку на додану вартість); у разі відсутності приладів обліку - 35,21 гривні за 1 кв. метр (з урахування ПДВ).

Також встановлені обмеження тарифів з постачання гарячої води: за умови підключення рушникосушильників до систем постачання гарячої води - 83,66 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ); у разі їх відсутності - 75,74 гривні за 1 куб. м. (з урахуванням ПДВ).

Як повідомляло РБК-Україна, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець травня 2019 року становила 57,2 млрд грн, що на 6,3 млрд грн менше, ніж місяцем раніше.

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