ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Минюст РФ пообещал ответить ЕСПЧ из-за нападения на украинских моряков

Новости » Политика    04.12.2018 - 11:40
Минюст РФ пообещал ответить ЕСПЧ из-за нападения на украинских моряков
Фото: Европейский суд по правам человека (navalny.feldman.photo)

В Минюст РФ поступил запрос Европейского суда по правам человека

В Министерство юстиции России поступил запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по заявлению Украины о предоставлении информации о захваченных украинских моряках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение, опубликованное на официальном сайте ведомства РФ.

В заявлении говорится, что "Минюст РФ озабочен принятием к производству ходатайства, которое подкреплено в основном публикациями из СМИ, а не официальными документами".

В РФ заявили, что такие документы Киев мог бы получить от Москвы по дипломатическим каналам.

"ЕСПЧ проинформирован о том, что ответ на запрос будет дан в разумные сроки, необходимые для подготовки информативного документа", - отметили в российском Минюсте.

Напомним, 28 ноября Минюст обратился в Европейский суд по правам человека для защиты захваченных РФ украинских моряков в Керченском проливе. 

30 ноября ЕСПЧ обязал Россию дать пояснения по захвату украинских моряков. В частности, в ответ на заявление правительства Украины по защите прав захваченных Россией моряков ЕСПЧ обязал РФ предоставить информацию в отношении: захвата моряков и юридических оснований их содержания; места их содержания; вызванных ранений; оказанной медицинской помощи.

При этом по состоянию на 4 декабря Россия в нарушение решения Европейского суда по правам человека не предоставила никакой информации об украинских моряках. 

РФ частично разблокировала украинские порты в Азовском море, - Омелян Россия увеличила количество военной техники вблизи границ с Украиной, - Муженко
Новости Украины Российская ФедерацияЕСПЧ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь