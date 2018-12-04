Минюст РФ пообещал ответить ЕСПЧ из-за нападения на украинских моряков

Фото: Европейский суд по правам человека (navalny.feldman.photo)

В Минюст РФ поступил запрос Европейского суда по правам человека

В Министерство юстиции России поступил запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по заявлению Украины о предоставлении информации о захваченных украинских моряках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение, опубликованное на официальном сайте ведомства РФ.

В заявлении говорится, что "Минюст РФ озабочен принятием к производству ходатайства, которое подкреплено в основном публикациями из СМИ, а не официальными документами".

В РФ заявили, что такие документы Киев мог бы получить от Москвы по дипломатическим каналам.

"ЕСПЧ проинформирован о том, что ответ на запрос будет дан в разумные сроки, необходимые для подготовки информативного документа", - отметили в российском Минюсте.

Напомним, 28 ноября Минюст обратился в Европейский суд по правам человека для защиты захваченных РФ украинских моряков в Керченском проливе.

30 ноября ЕСПЧ обязал Россию дать пояснения по захвату украинских моряков. В частности, в ответ на заявление правительства Украины по защите прав захваченных Россией моряков ЕСПЧ обязал РФ предоставить информацию в отношении: захвата моряков и юридических оснований их содержания; места их содержания; вызванных ранений; оказанной медицинской помощи.

При этом по состоянию на 4 декабря Россия в нарушение решения Европейского суда по правам человека не предоставила никакой информации об украинских моряках.