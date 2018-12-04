Мін'юст РФ пообіцяв відповісти ЄСПЛ у зв'язку з нападом на українських моряків

Фото: Європейський суд з прав людини (navalny.feldman.photo)

В Мін'юст РФ надійшов запит Європейського суду з прав людини

В Міністерство юстиції Росії надійшов запит Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за заявою України про надання інформації про захоплених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, опубліковане на офіційному сайті відомства РФ.

У заяві йдеться, що "Мін'юст РФ стурбований прийняттям до виробництва клопотання, яке підкріплене в основному публікаціями зі ЗМІ, а не офіційними документами".

В РФ заявили, що такі документи Київ міг би отримати від Москви по дипломатичних каналах.

"ЄСПЛ проінформований про те, що відповідь на запит буде дана в розумні строки, необхідні для підготовки інформативного документа", - відзначили в російському Мін'юсті.

Нагадаємо, 28 листопада Мін'юст звернувся в Європейський суд з прав людини для захисту захоплених РФ українських моряків у Керченській протоці.

30 листопада ЄСПЛ зобов'язав Росію дати пояснення по захопленню українських моряків. Зокрема, у відповідь на заяву уряду України щодо захисту прав захоплених Росією моряків ЄСПЛ зобов'язав РФ надати інформацію щодо: захоплення моряків і юридичних підстав їх змісту; місця їх змісту; викликаних поранень; наданої медичної допомоги.

При цьому станом на 4 грудня Росія в порушення рішення Європейського суду з прав людини не надала жодної інформації про українських моряків.