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Мін'юст РФ пообіцяв відповісти ЄСПЛ у зв'язку з нападом на українських моряків

Новини » Політика    04.12.2018 - 11:40
Мін'юст РФ пообіцяв відповісти ЄСПЛ у зв'язку з нападом на українських моряків
Фото: Європейський суд з прав людини (navalny.feldman.photo)

В Мін'юст РФ надійшов запит Європейського суду з прав людини

В Міністерство юстиції Росії надійшов запит Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за заявою України про надання інформації про захоплених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, опубліковане на офіційному сайті відомства РФ.

У заяві йдеться, що "Мін'юст РФ стурбований прийняттям до виробництва клопотання, яке підкріплене в основному публікаціями зі ЗМІ, а не офіційними документами".

В РФ заявили, що такі документи Київ міг би отримати від Москви по дипломатичних каналах.

"ЄСПЛ проінформований про те, що відповідь на запит буде дана в розумні строки, необхідні для підготовки інформативного документа", - відзначили в російському Мін'юсті.

Нагадаємо, 28 листопада Мін'юст звернувся в Європейський суд з прав людини для захисту захоплених РФ українських моряків у Керченській протоці.

30 листопада ЄСПЛ зобов'язав Росію дати пояснення по захопленню українських моряків. Зокрема, у відповідь на заяву уряду України щодо захисту прав захоплених Росією моряків ЄСПЛ зобов'язав РФ надати інформацію щодо: захоплення моряків і юридичних підстав їх змісту; місця їх змісту; викликаних поранень; наданої медичної допомоги.

При цьому станом на 4 грудня Росія в порушення рішення Європейського суду з прав людини не надала жодної інформації про українських моряків.

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