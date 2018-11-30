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ЕСПЧ обязал Россию дать пояснения по захвату украинских моряков

Новости » Политика    30.11.2018 - 08:49
ЕСПЧ обязал Россию дать пояснения по захвату украинских моряков
Фото: Европейский суд по правам человека (navalny.feldman.photo)

Россия до понедельника должна подать пояснения в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию дать пояснения по захвату украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост замминистра юстиции, уполномоченного по вопросам ЕСПЧ Ивана Лещины в Facebook.

По его словам, в ответ на заявление правительства Украины по защите прав захваченных Россией моряков ЕСПЧ обязал РФ предоставить информацию в отношении:

  • захвата моряков и юридических оснований их содержания;
  • места их содержания;
  • вызванных ранений;
  • оказанной медицинской помощи.

"Эту информацию правительство РФ должно предоставить до следующего понедельника", - добавил Лещина.

ЕСПЧ обязал Россию дать пояснения по захвату украинских моряков

Напомним, ранее сообщалось, что Украина обратилась в ЕСПЧ из-за нападения России на украинских моряков.

"Мы обратились от имени правительства в Европейский суд по правам человека с требованием применить 39 правило - это немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан", - заявил министр юстиции Павел Петренко.

Министерство обороны Украины выделит материальную помощь в размере 50 тыс. гривен украинским морякам, которых задержали российские пограничники в Керченском проливе.

 

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