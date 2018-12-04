ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Россия не выполнила решения ЕСПЧ по украинским морякам, - Порошенко

Новости » Политика    04.12.2018 - 00:49
Россия не выполнила решения ЕСПЧ по украинским морякам, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко анонсировал встречу с семьями взятых в плен вследствие агрессии РФ в Керченском проливе моряков

Россия в нарушение решения Европейского суда по правам человека не предоставила никакой информации об украинских моряках. Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Согласно той информации, которой я владею, Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила. Поэтому мы должны сейчас объединить усилия всего мира", - сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские моряки действовали в полном соответствии с международным правом и российские военные совершили нападение на украинские корабли уже в нейтральных водах Черного моря, открыв по ним огонь.

Порошенко сообщил, что проведет встречу с семьями пленных украинских моряков и напомнил, что они не могут быть осуждены судом страны-агрессора,

"Мы все должны четко понимать, что они не подсудны преступному российскому суду, потому что, согласно Женевской конвенции, а они были захвачены в результате акта агрессии, они являются военнопленные", - подчеркнул он.

Напомним, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации Александру Бортникову с просьбой предоставить возможность посетить украинских моряков.

 

Климкин отбыл на министерские заседания НАТО и ОБСЕ Через Керченский пролив возобновлено движение судов в порты Мариуполь и Бердянск
Новости Украины Порошенко ПетрЕСПЧКерченский мост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь