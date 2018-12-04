Россия не выполнила решения ЕСПЧ по украинским морякам, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко анонсировал встречу с семьями взятых в плен вследствие агрессии РФ в Керченском проливе моряков

Россия в нарушение решения Европейского суда по правам человека не предоставила никакой информации об украинских моряках. Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Согласно той информации, которой я владею, Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила. Поэтому мы должны сейчас объединить усилия всего мира", - сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские моряки действовали в полном соответствии с международным правом и российские военные совершили нападение на украинские корабли уже в нейтральных водах Черного моря, открыв по ним огонь.

Порошенко сообщил, что проведет встречу с семьями пленных украинских моряков и напомнил, что они не могут быть осуждены судом страны-агрессора,

"Мы все должны четко понимать, что они не подсудны преступному российскому суду, потому что, согласно Женевской конвенции, а они были захвачены в результате акта агрессии, они являются военнопленные", - подчеркнул он.

Напомним, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации Александру Бортникову с просьбой предоставить возможность посетить украинских моряков.