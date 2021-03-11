Минюст просит суд запретить "Партию Шария"

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК .

"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", - сообщили в суде.

Данное дело будет рассмотрено в ОАСК по упрощенному исковому производству с вызовом сторон. Судебное заседание назначено на 6 апреля.