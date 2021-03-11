Минюст просит суд запретить "Партию Шария"

Министерство юстиции Украины просит Окружной административный суд Киева запретить деятельность "Партии Шария". ОАСК открыл производство по данному иску.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", - сообщили в суде.
Данное дело будет рассмотрено в ОАСК по упрощенному исковому производству с вызовом сторон. Судебное заседание назначено на 6 апреля.
Напомним, в начале марта СБУ обнаружила нарушения во время перерегистрации "Партии Шария". Правоохранители выявили факт внесения заведомо ложных данных.
Отметим, 16 февраля блогеру Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам.
Как писало РБК-Украина, Шарий дважды не явился на допрос в СБУ, после чего его объявили в розыск.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины запросила международную правовую помощь в деле Шария.