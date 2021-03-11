Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія"

Міністерство юстиції України просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність "Партії Шарія" . ОАСК відкрив провадження за цим позовом.

Про це повідомляє прес-служба ОАСК .

Дана справа буде розглянута у ОАСК за спрощеним позовного провадження з викликом сторін. Судове засідання призначено на 6 квітня.

"Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, зазначені в листі Мін'юсту від 4 березня 2021 про протиправної діяльності політичної партії, і заборонити діяльність "Партії Шарія", - повідомили в суді.

Нагадаємо, на початку березня СБУ виявила порушення під час перереєстрації "Партії Шарія". Правоохоронці виявили факт внесення неправдивих даних.

Зазначимо, 16 лютого блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру у державній зраді. Також його підозрюють у порушенні рівноправності громадян за різними ознаками.

Як повідомляло РБК-Україна, Шарій двічі не з'явився на допит в СБУ, після чого його оголосили в розшук.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України запросила міжнародну правову допомогу у справі Шарія.