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Мін'юст пропонує скасувати люстрацію керівництва Компартії СРСР

Новини » Політика     21.05.2020 - 16:44
Мін'юст пропонує скасувати люстрацію керівництва Компартії СРСР
Фото: Денис Малюська (minjust.gov.ua)

ЄСПЛ зазначив неактуальність даної норми

Міністерство юстиції України пропонує скасувати люстрацію керівників Комуністичної партії СРСР. Закон про люстрацію в новій редакції готують до голосування у Верховній раді.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Час компенсацій: як влада вирішила змінити люстрацію в Україні".

Найближчими днями новий законопроект про люстрацію схвалить Кабінет міністрів, і документ направлять на голосування у Верховній раді. Цей законопроект підготовлено з урахуванням рекомендацій ЄСПЛ, який визнав люстрацію порушенням прав людини.

Документом, серед іншого, пропонується скасувати люстрацію колишніх комуністичних діячів. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив неактуальність цього заходу.

"Зараз люструвати комуністичну владу - це більше популізм, ніж реальна боротьба з системою", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції вважають, що чиновники, які незаконно зазнали люстрації в Україні, зможуть претендувати виключно на компенсації. При цьому відновлювати на посаді їх не будуть.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, є люди, яким не можна скасовувати люстрацію. У той же час він визнав, що під люстрацію потрапили люди, які не були причетні до злочинів.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України КПУлюстрацияСССР
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