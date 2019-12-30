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Минюст намерен сократить штат сотрудников на 10% в 2020 году

Новости » Политика     30.12.2019 - 14:58
Минюст намерен сократить штат сотрудников на 10% в 2020 году
Фото: Денис Малюська (пресс-служба Министерства юстиции)

За счет сокращений в министерстве могут повысить зарплаты

Министерство юстиции Украины планирует сократить штат сотрудников до 10%, а за счет этого повысить зарплаты тем, кто останется. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, как в министерстве планируют повышать зарплаты, Малюська ответил:

"С нового года в Министерстве юстиции будет сокращение до 10%. В основном мы позакрываем вакантные должности. То есть, пока что перестанем нанимать на работу новых людей. Потому что сейчас достаточно кадров и практически нет сотрудников, с которыми надо распрощаться. Эпоха чисток закончилась... А за счет оптимизации структур будем пробовать поднять заработные платы тем, кто останется", - сказал он.

Также РБК-Украина писало, что Министерство юстиции намерено подчинить себе систему электронных торгов СЕТАМ и сменить руководство ведомства. Пока что госпредприятие находится под управлением АРМА.

Ранее Минюст решил отказаться от закупки юридических услуг для международных судов. Украину будут представлять силами внутренних юристов Минюста.

Также Малюська заявил, что Украина намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека относительно люстрации. Жалобу можно подать до 17 января.

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