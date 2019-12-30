Мін'юст має намір скоротити штат співробітників на 10% у 2020 році

Фото: Денис Малюська (прес-служба Міністерства юстиції)

За рахунок скорочень у міністерстві можуть підвищити зарплати

Міністерство юстиції України планує скоротити штат співробітників до 10%, а коштом цього підвищити зарплату тим, хто залишиться. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про те, як у міністерстві планують підвищувати зарплати, Малюська відповів:

"З нового року в Міністерстві юстиції буде скорочення до 10%. В основному ми позакриваємо вакантні посади. Тобто, поки що перестанемо наймати на роботу нових людей. Тому що зараз достатньо кадрів і практично немає співробітників, з якими треба розпрощатися. Епоха чисток закінчилася... А коштом оптимізації структур будемо пробувати підняти заробітні плати тим, хто залишиться", - сказав він.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство юстиції має намір підпорядкувати собі систему електронних торгів СЕТАМ і змінити керівництво відомства. Поки що держпідприємство знаходиться під управлінням АРМА.

Раніше Мін'юст вирішив відмовитися від закупівлі юридичних послуг для міжнародних судів. Україну представлятимуть силами внутрішніх юристів Мін'юсту.

Також Малюська заявив, що Україна має намір оскаржити рішення Європейського суду з прав людини щодо люстрації. Скаргу можна подати до 17 січня.