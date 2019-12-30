ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мін'юст має намір скоротити штат співробітників на 10% у 2020 році

Новини » Політика     30.12.2019 - 14:58
Мін'юст має намір скоротити штат співробітників на 10% у 2020 році
Фото: Денис Малюська (прес-служба Міністерства юстиції)

За рахунок скорочень у міністерстві можуть підвищити зарплати

Міністерство юстиції України планує скоротити штат співробітників до 10%, а коштом цього підвищити зарплату тим, хто залишиться. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про те, як у міністерстві планують підвищувати зарплати, Малюська відповів:

"З нового року в Міністерстві юстиції буде скорочення до 10%. В основному ми позакриваємо вакантні посади. Тобто, поки що перестанемо наймати на роботу нових людей. Тому що зараз достатньо кадрів і практично немає співробітників, з якими треба розпрощатися. Епоха чисток закінчилася... А коштом оптимізації структур будемо пробувати підняти заробітні плати тим, хто залишиться", - сказав він.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство юстиції має намір підпорядкувати собі систему електронних торгів СЕТАМ і змінити керівництво відомства. Поки що держпідприємство знаходиться під управлінням АРМА.

Раніше Мін'юст вирішив відмовитися від закупівлі юридичних послуг для міжнародних судів. Україну представлятимуть силами внутрішніх юристів Мін'юсту.

Також Малюська заявив, що Україна має намір оскаржити рішення Європейського суду з прав людини щодо люстрації. Скаргу можна подати до 17 січня.

Мін'юст вирішив відмовитися від закупівлі юридичних послуг для міжнародних судів Мін'юст не має наміру продовжувати інвестконкурс з продажу Лук'янівського СІЗО
Новини України Міністерство юстиції УкраїниСкорочення
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся