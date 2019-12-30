ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минюст намерен подчинить себе СЕТАМ и сменить его руководство

Новости » Политика     30.12.2019 - 13:50
Минюст намерен подчинить себе СЕТАМ и сменить его руководство
Фото: Денис Малюська (пресс-служба Министерства юстиции)

Пока что госпредприятие находится под управлением АРМА

Министерство юстиции намерено подчинить себе систему электронных торгов СЕТАМ и сменить руководство ведомства. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, планирует ли Минюст реализовывать какие-то изменения в СЕТАМ, Малюська ответил:

"В ближайшее время СЕТАМ будет работать через систему "Прозорро", ведь станет одной из его площадок. Пока что госпредприятие находится под управлением АРМА, но скоро опять перейдет к Минюсту", - сказал он.

В то же время Малюська отметил, что "Прозорро" не сможет полностью заменить СЕТАМ.

"Опять же, когда СЕТАМ выйдет на "Прозорро", появится возможность дополнительного контроля со стороны проверенного репутационного механизма. Полностью "Прозорро" не сможет заменить СЕТАМ. Потому что "Прозорро" - это площадка для продажи, а СЕТАМ выполняет существенно больший функционал задач. Например, ему нет аналогов по функции хранения имущества, которое будет выставляться на продажу", - сообщил министр юстиции.

Напомним, ранее Минюст решил отказаться от закупки юридических услуг для международных судов. Украину будут представлять силами внутренних юристов Минюста.

Также Малюська заявил, что Украина намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека относительно люстрации. Жалобу можно подать до 17 января.

Минюст решил отказаться от закупки юридических услуг для международных судов Минюст не намерен продолжать инвестконкурс по продаже Лукьяновского СИЗО
Новости Украины Министерство юстиции УкраиныСЕТАМ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь