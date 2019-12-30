Минюст намерен подчинить себе СЕТАМ и сменить его руководство

Фото: Денис Малюська (пресс-служба Министерства юстиции)

Пока что госпредприятие находится под управлением АРМА

Министерство юстиции намерено подчинить себе систему электронных торгов СЕТАМ и сменить руководство ведомства. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, планирует ли Минюст реализовывать какие-то изменения в СЕТАМ, Малюська ответил:

"В ближайшее время СЕТАМ будет работать через систему "Прозорро", ведь станет одной из его площадок. Пока что госпредприятие находится под управлением АРМА, но скоро опять перейдет к Минюсту", - сказал он.

В то же время Малюська отметил, что "Прозорро" не сможет полностью заменить СЕТАМ.

"Опять же, когда СЕТАМ выйдет на "Прозорро", появится возможность дополнительного контроля со стороны проверенного репутационного механизма. Полностью "Прозорро" не сможет заменить СЕТАМ. Потому что "Прозорро" - это площадка для продажи, а СЕТАМ выполняет существенно больший функционал задач. Например, ему нет аналогов по функции хранения имущества, которое будет выставляться на продажу", - сообщил министр юстиции.

Напомним, ранее Минюст решил отказаться от закупки юридических услуг для международных судов. Украину будут представлять силами внутренних юристов Минюста.

Также Малюська заявил, что Украина намерена обжаловать решение Европейского суда по правам человека относительно люстрации. Жалобу можно подать до 17 января.