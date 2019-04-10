Минюст с начала года взыскал 1,2 млрд гривен с неплательщиков алиментов

Государственные исполнители Министерства юстиции Украины взыскали 1,2 млрд гривен долгов с неплательщиков алиментов с начала 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра юстиции Павла Петренко в Twitter.

По его словам, с начала действия инициативы "ЧужихДетейНеБывает" выплачено 5,8 млрд гривен алиментов.

Только за 3 месяца этого года госисполнители Минюста взыскали 1,2 млрд гривен алиментов.

Напомним, в результате принятия законопроектов к более 130 тыс. неплательщиков алиментов были применены ограничения.

Как писало РБК-Украина ранее, в Минюсте сообщали, что около 108 тыс. неплательщиков алиментов не имеют официальной работы или жилья. Так, в 2018 году Минюст получил около 10 тысяч жалоб на должников.

Добавим, исполнителями Минюста в 2018 году составлено почти 29,4 тыс. протоколов о совершении должниками административных правонарушений. Судами вынесено более 2,5 тыс. постановлений о наложении взысканий в виде общественно полезных работ.

С начала 2019 года за уклонение от выплаты алиментов в розыск объявили 12 тыс. человек.