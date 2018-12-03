С неплательщиков алиментов с начала года взыскали 4,1 млрд гривен, - Минюст

Фото: Павел Петренко (kmu.gov.ua)

Суды вынесли более 2,5 тыс. постановлений о наложении на должников взысканий в виде общественно полезных работ

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что с неплательщиков алиментов с начала года взыскали 4,1 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Минюста.

"За 11 месяцев этого года государственными исполнителями Минюста взыскано 4,1 млрд грн алиментов в пользу детей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было взыскано 2,1 млрд грн", - сообщил Петренко.

Кроме того, Петренко добавил, что в настоящее время исполнителями вынесено более 16 тыс. постановлений о наложении на должника штрафа в размере 20% на задолженность по алиментам от 1 до 2 лет, почти 11,5 тыс. постановлений о наложении штрафа в размере 30% по тем делам, где задолженность составляет от 2 до 3 лет, и более 34 тыс. постановлений о наложении штрафа в размере 50% за задолженность более 3 лет.

Также, по словам Петренко, исполнителями Минюста составлено почти 29,4 тыс. протоколов о совершении должником адмправопорушення, судами вынесено более 2,5 тыс. постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с начала года за уклонение от выплаты алиментов в розыск объявили 12 тыс. человек.

Кроме того, сообщалось, что в Украине с начала года взыскано 388 млн грн задолженности по зарплате.