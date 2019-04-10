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Мін'юст з початку року стягнув 1,2 млрд гривень з неплатників аліментів

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 21:19
Мін'юст з початку року стягнув 1,2 млрд гривень з неплатників аліментів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Всього з початку дії ініціативи "ЧужихДітейНеБуває" сплачено 5,8 млрд гривень

Державні виконавці Міністерства юстиції України стягнуто 1,2 млрд гривень боргів з неплатників аліментів з початку 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра юстиції Павла Петренко в Twitter.

За його словами, з початку дії ініціативи "ЧужихДітейНеБуває" сплачено 5,8 млрд гривень аліментів.

Лише за 3 місяці цього року держвиконавці Мін'юсту стягнули 1,2 млрд гривень аліментів.

Нагадаємо, в результаті прийняття законопроектів до понад 130 тис. неплатників аліментів були застосовані обмеження.

Як писало РБК-Україна раніше, в Мін'юсті повідомляли, що близько 108 тис. неплатників аліментів не мають офіційної роботи або житла. Так, у 2018 році Мін'юст отримав близько 10 тисяч скарг на боржників.

Додамо, виконавцями Мін'юсту в 2018 році складено майже 29,4 тис. протоколів про вчинення боржниками адміністративних правопорушень. Судами винесено понад 2,5 тис. постанов про накладення на боржників стягнень у вигляді суспільно корисних робіт.

З початку 2019 року за ухилення від виплати аліментів в розшук оголосили 12 тис. чоловік.

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