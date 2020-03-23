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Минюст не исключает массовое освобождение заключенных из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 16:22
Минюст не исключает массовое освобождение заключенных из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Минюсте отметили, что эти варианты прорабатываются только в теории

Из-за коронавируса в Украине Министерство юстиции не исключает массовое освобождение заключенных. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вирус несвободы: как в украинских тюрьмах борются с коронавирусом".

По словам замминистра юстиции Елены Высоцкой, которая отвечает за пенитенциарную систему, на сегодня не идет речи о массовом освобождении заключенных из-за ситуации с коронавирусом.

"Все-таки одна из наших целей - это охрана общества от лиц, которые совершили опасные преступления", - отметила Высоцкая.

Тем не менее, она подчеркнула, что Минюст не отбрасывает такой механизм.

"Мы сейчас изучаем практику других стран, изучаем, какие изменения в наше законодательство могли бы быть приняты в экстренном порядке по данному вопросу, но пока что это в теории", - уточнила замминистра.

В то же время сопредседатель "Харьковской правозащитной группы" Евгений Захаров объяснил РБК-Украина, как массовое освобождение может быть реализовано на практике. По его мнению, необходимо обеспечить автоматический выход из тюрем преступников, которые имеют право на условно-досрочное освобождение (УДО).

Напомним, в марте в Италии из-за коронавируса в тюрьмах вспыхнули бунты, в результате погибли не менее шести человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин просят принять меры по предотвращению коронавируса в тюрьмах.

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