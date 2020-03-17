Кабмин просят принять меры по предотвращению коронавируса в тюрьмах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Офис генпрокурора просит подготовить превентивные меры

Кабинет министров в связи с коронавирусом в Украине должен принять меры для предотвращения вспышки в тюрьмах и других местах несвободы. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что Офис генпрокурора обратился к премьеру и отметил необходимость разработки превентивных мер по предотвращению вспышки коронавируса среди заключенных.

"Вспышка опасной болезни в изолированной среде, осложненная процессом его локализации, может привести к ее стремительному распространению", - говорится в сообщении.

При этом речь идет не только об учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, где сейчас содержится более 52 000 человек. Внимание следует уделить изоляторам временного содержания полиции, психиатрическим учреждениям, а также школам и училищам социальной реабилитации.

Отдельно в письме отмечается целесообразность определения изолированных мест с необходимым оборудованием и медицинскими средствами для размещения больных коронавирусом.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае массового распространения коронавируса карантин могут продлить.