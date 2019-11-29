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Мін'юст анонсував надання нотаріусам права реєструвати шлюби та розлучення

Новини » Політика     29.11.2019 - 14:39
Мін'юст анонсував надання нотаріусам права реєструвати шлюби та розлучення
Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust.gov.ua)

Для розширення переліку функцій нотаріусів Мін'юст співпрацює із Радою

Міністр юстиції України Денис Малюська анонсував надання нотаріусам права реєструвати шлюби та розлучення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

За словами Малюськи, наразі Мін’юст працює із Верховною радою для розширення функцій нотаріусів.

"За словами очільника відомства, наразі Мін’юст працює із Верховною радою, аби розширити перелік функцій, які виконують нотаріуси. Наприклад, нотаріуси вже найближчим часом отримають право реєструвати шлюби і розлучення", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що у сфері нотаріату на часі впровадження сучасних технологій: Е-нотаріату, електронного документообігу, засвідчення web-сторінок.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року більшість українців вважали неприйнятною вартість нотаріальних послуг, про що свідчили дані опитування, проведеного Міністерством юстиції. Так, за даними опитування, 18,294 тис. респондентів оцінили вартість послуг нотаріусів як незадовільну, 8,038 - як задовільну.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України у кінці жовтня минулого року зняв обмеження мінімальної оплати приватних нотаріальних послуг. Раніше розмір плати за нотаріальні дії приватних нотаріусів не міг бути меншим від розміру ставок державного мита, яку стягують державні нотаріуси за аналогічні дії.

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Новини України Міністерство юстиції УкраїнинотариусысвадьбаДенис Малюська
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